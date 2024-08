A Associação de Futebolistas Profissionais (PFA) anunciou esta terça-feira os seis nomeados para melhor jogador do ano da Liga Inglesa.

Numa publicação feita nas redes sociais, o organismo apresentou os jogadores que vão estar a votos, sendo que a escolha será inteiramente dos adeptos. O destaque claro vai para a presença de três atletas do Man. City (Phil Foden, Erling Haaland e Rodri), tetracampeão em título, assim como um jogador do Arsenal (Martin Odegaard), um do Chelsea (Cole Palmer) e um do Aston Villa (Ollie Watkins).

PFA Players’ Player of the Year. 🏆

The Top Six. Chosen by the players. ⬇️ #PFAawards pic.twitter.com/0JxsHcm15t — Professional Footballers' Association (@PFA) August 13, 2024

Além do prémio para melhor jogador, esta segunda-feira ficou-se a conhecer também a lista de nomeados para o melhor jovem da última época na Liga Inglesa.

Cole Palmer faz o pleno e surge em ambas as categorias, mas a concorrência é de peso. Alejandro Garnacho (Man. United), Kobbie Mainoo (Man. United), Michael Olise (Crystal Palace), João Pedro (Brighton) e Bukayo Saka (Arsenal) são as restantes opções.

PFA Young Player of the Year. 🏆



The Top Six. Chosen by the players. ⬇️

#PFAawards pic.twitter.com/bU5tOTgKIy — Professional Footballers' Association (@PFA) August 12, 2024

Todos os vencedores serão revelados no próximo dia 20 de agosto.