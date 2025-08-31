Definitivamente, o Manchester City teima em não atinar.

A formação de Guardiola perdeu este domingo no terreno do Brighton, por 2-1, e somou a segunda derrota consecutiva em três jornadas, continuando a marcar passo na Liga Inglesa.

Matheus Nunes e Bernardo Silva foram titulares, Ruben Dias começou no banco e entrou ainda a tempo de ver de perto do descalabro do City. Curiosamente a equipa até começou bem. Claramente por cima, a criar várias ocasiões de golo.

Haaland falhou duas grandes oportunidades, até marcar mesmo, aos 34 minutos: Marmoush furou pelo meio da defesa e acabou por isolar norueguês, que picou a bola sobre o guarda-redes. Um golo que colocava alguma justiça no resultado.

Na segunda parte, porém, o Man. City desapareceu do jogo. Por completo. Só deu Brighton, nessa fase, que teve Mitoma a agitar o jogo na esquerda do ataque.

A formação da casa foi claramente melhor e chegou ao empate numa asneira de Matheus Nunes, que cometeu penálti e permitiu a James Milner marcar: o veterano do Brighton, que agora joga com o 20 nas costas, dedicou o golo a Diogo Jota.

Depois disso, continuou a só dar Brighton, que acabou por chegar aos triunfo aos 88 minutos, num excelente golo de Gruda, após assistência de Mitoma.

Foi a primeira vitória do Brighton nesta Liga Inglesa, que lhe permitiu dar um salto até ao oitavo lugar e ultrapassar o Manchester City. Os Citizens continuam na segunda parte da tabela.