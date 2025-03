A Liga inglesa anunciou esta quinta-feira que Marco Silva está entre os nomeados para técnico do mês de fevereiro da principal competição de Inglaterra.

No último mês, o Fulham alcançou três triunfos em quatro partidas realizadas na Premier League, com vitórias sobre o Newcastle, Nottingham Forest e Wolverhampton. O clube de Londres está no nono lugar da classificação com 42 pontos.

Marco Silva vai disputar o galardão juntamente com Arne Slot [Liverpool], Olivier Glasnier [Crystal Palace], David Moyes [Everton] e Ange Postecoglou [Tottenham] com a votação a decorrer até à próxima segunda-feira, 10 de março.