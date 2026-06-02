O Chelsea anunciou, esta terça-feira, o novo equipamento principal para a temporada 2026/27.

Os londrinos apostam num design diferente, comparativamente ao deste ano, em que o leão - símbolo dos Blues - é o grande destaque.

«Não nos conseguem domar» é o lema da nova «pele» do emblema inglês.

De recordar que o Chelsea terminou a Premier League na décima posição, com 52 pontos - os mesmos que o Fulham de Marco Silva -, e falhou o objetivo de se qualificar para as competições europeias.