Inglaterra
Há 1h e 18min
«Não nos conseguem domar»: Chelsea mostra equipamento para 2026/27
Leão é o destaque na nova «pele» dos londrinos
JR
Leão é o destaque na nova «pele» dos londrinos
JR
O Chelsea anunciou, esta terça-feira, o novo equipamento principal para a temporada 2026/27.
Os londrinos apostam num design diferente, comparativamente ao deste ano, em que o leão - símbolo dos Blues - é o grande destaque.
«Não nos conseguem domar» é o lema da nova «pele» do emblema inglês.
De recordar que o Chelsea terminou a Premier League na décima posição, com 52 pontos - os mesmos que o Fulham de Marco Silva -, e falhou o objetivo de se qualificar para as competições europeias.
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