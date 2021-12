Apesar dos surtos de covid-19 que têm adiado vários jogos, os clubes e a Premier League decidiram manter todas as jornadas previstas para a época festiva de Natal e Ano Novo.

Assim, vai cumprir-se o ritual do ‘boxing day’, com jogos do campeonato inglês todos os dias desde 26 de dezembro a 3 de janeiro, referentes às 19.ª, 20.ª e 21.ª jornadas. A expectativa à partida para a reunião desta segunda-feira era de que pelo menos uma destas rondas fosse adiada.

Também ficou estabelecido que as equipas têm de ir a jogo se 13 jogadores de campo e um guarda-redes estiverem disponíveis.

Os clubes estão ainda em negociações com a Federação Inglesa (FA) para reduzir o calendário da Taça de Inglaterra e da Taça da Liga.

Recorde-se que, na última semana, 42 jogadores da Liga inglesa testaram positivo à covid-19, o maior registo desde o início da pandemia. Seis dos 10 jogos do fim de semana foram adiados e o Chelsea também solicitou o adiamento da partida com o Wolves, um pedido que a Premier League não aceitou, pelo que os blues foram a jogo com apenas seis suplentes.