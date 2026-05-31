Poucas horas após ter perdido pela segunda vez na história uma final da Liga dos Campeões, o Arsenal regressou a Londres... para festejar a conquista da Liga Inglesa.

Nas ruas de Londres, repletas de adeptos, a comitiva liderada por Mikel Arteta realizou um cortejo e em cima do autocarro aproveitaram para celebrar um triunfo que escapava há mais de 20 anos.

Através das redes sociais, diversos vídeos mostram a festa dos gunners, quer junto ao Emirates, de onde arrancou o autocarro, quer um pouco por toda a capital inglesa.

Assista aqui aos melhores momentos: