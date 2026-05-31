Inglaterra
Há 11 min
VÍDEO: Arsenal festeja conquista da Liga Inglesa... horas depois de perder a Champions
Comitiva liderada por Mikel Arteta percorre a cidade de Londres num autocarro e celebra com milhares de adeptos
DIM
Comitiva liderada por Mikel Arteta percorre a cidade de Londres num autocarro e celebra com milhares de adeptos
DIM
Poucas horas após ter perdido pela segunda vez na história uma final da Liga dos Campeões, o Arsenal regressou a Londres... para festejar a conquista da Liga Inglesa.
Nas ruas de Londres, repletas de adeptos, a comitiva liderada por Mikel Arteta realizou um cortejo e em cima do autocarro aproveitaram para celebrar um triunfo que escapava há mais de 20 anos.
Através das redes sociais, diversos vídeos mostram a festa dos gunners, quer junto ao Emirates, de onde arrancou o autocarro, quer um pouco por toda a capital inglesa.
Assista aqui aos melhores momentos:
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