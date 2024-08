O Arsenal, adversário do Sporting na fase de liga da Champions, não foi além de um empate a um golo na receção ao Arsenal, no jogo de abertura da terceira jornada da Liga Inglesa.

No «Emirates Stadium», o encontro ficou marcado pela expulsão de Declan Rice aos 49 minutos, que acabou por complicar os planos de Mikel Arteta para o resto da segunda parte. Isto porque os «gunners» estavam em vantagem, graças ao belo golo de Kai Havertz, mas a jogar com menos um, não conseguiram impedir o empate, que surgiu por intermédio de João Pedro.

De resto, o jogo marcou ainda a estreia de Ricardo Calafiori perante os adeptos do Arsenal, que com este 1-1 soma sete pontos no campeonato, os mesmo do Brighton e pode ver tanto o Man. City como o Liverpool subirem à liderança da Liga Inglesa.

Veja aqui a expulsão de Declan Rice frente ao Brighton: