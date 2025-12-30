VÍDEO: Gabriel Jesus "aperta" com Gyökeres na goleada do Arsenal
«Gunners» vencem o Aston Villa por 4-1 e reforçam a liderança na Liga inglesa
«Gunners» vencem o Aston Villa por 4-1 e reforçam a liderança na Liga inglesa
O Arsenal fechou o ano em beleza, com uma goleada frente ao terceiro classificado da Premier League, Aston Villa, por 4-1. O ex-Sporting Viktor Gyökeres voltou a desiludir no ataque e viu o seu substituto, Gabriel Jesus, marcar na primeira vez em que tocou na bola. O aviso está dado ao internacional sueco.
Apesar do desnível no marcador final, os golos surgiram apenas na segunda parte. Entre os minutos 48 e 52, Gabriel Magalhães, num lance em que o guarda-redes dos Villans se queixou de uma falta na pequena área, e Martin Zubimendi, que ocupou o lugar do lesionado Declan Rice, deixaram os Gunners confortáveis no jogo, tendo Leandro Trossard (69m) e Gabriel Jesus (78m) completado a goleada.
O internacional brasileiro, que marcou instantes depois de ter substituído o apagado Viktor Gyökeres, voltou a festejar para a Premier League praticamente um ano depois do seu último golo, um hiato que se explica pela grave lesão que sofreu no início de 2025.
No tempo de compensação, Ollie Watkins apontou o tento de honra do Aston Villa, que interrompe uma sequência de 11 vitórias consecutivas, recorde do clube a par das conseguidas em 1897 e 1914, e se mantém no terceiro lugar da Premier League, com 39 pontos.
Já o Arsenal termina o ano com uma série de quatro vitórias seguidas e lidera a tabela com 45 pontos, mais cinco do que o Manchester City, que fecha a 19.ª jornada no dia 1 de janeiro frente ao Sunderland.