Na partida mais portuguesa da jornada 20 da Liga inglesa, o Notthingam Forest foi até ao Molineux vencer o Wolverhampton (0-3).

O jogo começou de feição para o Forest de Nuno Espírito Santo [NES], que logo aos 7 minutos, num contra-ataque fulminante, chegou à vantagem no marcador. Elanga fez o cruzamento para Gibbs-White atirar para o fundo das redes.

Ainda antes do intervalo, o Wolves voltou o sofrer. Chris Wood (44m) a manter o bom momento na época e a dilatar o resultado. Grande arrancada de Hudson-Odoi que serviu na perfeição o avançado neo-zelandês para o 19.º golo na temporada.

Ainda houve tempo para mais um golo do Forest. Já com a equipa do Wolverhampton balanceada para o ataque, mais uma transição fulminante dos homens de NES a terminar com Taiwo Awoniyi (90m+4) a empurrar para uma baliza deserta depois da assistência de Ward-Prowse.

Com esta vitória, o Forest continua a excelente época e mantém o terceiro lugar com 40 pontos. O Wolverhampton sofre a primeira derrota na Era Vítor Pereira e está no 17.º posto da classificação.