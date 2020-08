Mikel Arteta confirmou esta quinta-feira que o Arsenal está na iminência de contratar o defesa Gabriel Magalhães ao Lille, porém recordou que muitas transferências caem nos procedimentos finais, quando já está praticamente tudo acertado.

«Está tudo acertado entre as duas partes, o jogador aceitou os termos e vai fazer exames médicos, mas às vezes as partes finais dos negócios não são assim tão simples. Mas estamos esperançados que consigamos», disse o treinador espanhol, em conferência de imprensa, citado pelo site oficial dos gunners.

«Quando o conseguirmos vou ficar muito satisfeito. É um jogador que seguimos durante algum tempo e temos a certeza que tem o perfil certo para a nossa equipa.»

Outro dos assuntos pendentes é Dani Ceballos, que esteve emprestado ao Arsenal na última temporada pelo Real Madrid, com rumores a apontarem-no de novo ao clube.

«É óbvio que a intenção do jogador era regressar ao Arsenal, mas o Real Madrid está envolvido e ainda não sabemos o que querem fazer com ele», terminou, garantindo que o Arsenal está interessado.

Para já, a única contratação do clube londrino foi o extremo Willian, que terminou contrato com Chelsea. Mikel Arteta diz que o jogador está com o espírito certo, e que apesar de tudo o que já conquistou, quer mais.