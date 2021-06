Gary Lineker estava esta terça-feira em completo êxtase com a vitória da Inglaterra sobre a Alemanha por 2-0, que afastou a seleção alemã do Euro 2020. O antigo avançado, agora comentador da BBC, aproveitou a euforia generalizada para anunciar a morte de uma expressão que ele próprio criou e que ganhou dimensão mundial.

«Acho que é altura da frase 'e no fim ganha a Alemanha' ir para a cama. Que descanse em paz», escreveu o inglês no twitter.

Recorde-se que Lineker foi o autor da expressão famosa, que se espalhou por todo o mundo e diz que «o futebol são onze contra onze e no final ganha a Alemanha». Esta terça-feira, porém, e após 55 anos, a Inglaterra voltou a bater a seleção alemã num jogo a eliminar da fase final de uma grande competição, o que não acontecia desde a final do Mundial 66.

I think it’s time ‘the German always win’ phrase was put to bed. Rest in peace. 🙌🏻