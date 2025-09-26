Quase três meses depois da morte de Diogo Jota e do irmão André Silva, chegou a confirmação de um bonito gesto por parte da direção do Liverpool.

Através de uma entrevista ao canal de Youtube dos «reds», Arne Slot garantiu que o restante contrato do internacional português foi pago à família e que isso o deixou orgulhoso. O técnico não escondeu os sentimentos perante a forma como a direção e os adeptos lidaram com o falecimento do jogador de 28 anos.

«Eu disse que estava orgulhoso da reação dos adeptos, mas a direção... os donos são muito criticados, tal como os treinadores, mas a forma como lidaram com esta situação, ao pagarem o restante contrato do Jota à família. Talvez as pessoas pensem que é normal, mas não é em futebol», afirmou.

Recorde-se que Diogo Jota e o irmão André Silva perderam a vida num acidente de viação, a 3 de julho deste ano, em Espanha.

Assista aqui às declarações de Arne Slot:

