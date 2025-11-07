Arne Slot mostrou-se descontraído e brincou inclusive com o período difícil que o Liverpool atravessou durante o último mês, com seis derrotas em sete jogos, garantindo que a equipa foi consistente... mas a perder.

Na antevisão à aguardada deslocação ao reduto do Manchester City, o técnico neerlandês assegurou que este é um dos desafios «mais difíceis» da temporada, assim como qualquer jogo fora de portas, contra que adversário seja.

«Nós já estávamos a ser consistentes, só que estávamos a ser consistentes a perder. Não sei se essa é a ideia de ser consistente. Temos de ser consistentes a fazer as coisas bem e evoluir nesse sentido. Jogar contra o Man. City no Etihad é um dos maiores desafios da temporada, ainda que eu diga sempre que jogar fora de casa contra Brentford ou Crystal Palace é muito difícil. Qualquer jogo fora de portas é difícil», referiu.

Assista aqui às declarações de Arne Slot: