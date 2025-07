A poucas horas do primeiro jogo do Liverpool após o falecimento de Diogo Jota, os «reds» partilharam declarações arrepiantes de Arne Slot sobre o antigo internacional português, nas redes sociais.

O técnico destaca a forma como o jogador «foi um campeão em tudo» no último mês de vida e as homenagens por toda a cidade de Liverpool, inclusive de adeptos do Everton. Além disso, Arne Slot confessou também não poder controlar os sentimentos dos companheiros de equipa de Diogo Jota, garantindo que se for necessário chorar, vão fazê-lo.

«Acho que todos se podem orgulhar do jogador e da pessoa que ele era. Não eram só os adeptos do Liverpool nas homenagens. Era a cidade inteira, também com adeptos do Everton. Representar este clube significa ainda mais agora para mim», começou por referir.

«É muito difícil encontrar as palavras certas porque debatemos constantemente o que é apropriado. O que é apropriado para o que temos a dizer? Podemos treinar novamente? Podemos rir novamente? Podemos ficar com raiva se houver uma decisão errada? Disse-lhes apenas que a melhor coisa a fazer talvez seja lidar com isto como Diogo Jota sempre lidou.»

«Se quisermos rir, rimos. Se quisermos chorar, vamos chorar. Se eles querem treinar, podem treinar. Se não querem treinar, não podem treinar. Mas temos de ser nós mesmos. O que me consola é que, no último mês de vida, ele foi um campeão em tudo», acrescentou o técnico.

Assista aqui às declarações completas de Arne Slot: