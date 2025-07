Uma comitiva do Everton, composta pelos futebolistas Beto e Youssef Chermiti e pelo embaixador do clube, Ian Snodin, deixou três coroas de flores no memorial criado em homenagem a Diogo Jota no exterior do estádio do rival da cidade de Liverpool, Anfield Road.

O gesto foi pontuado com aplausos pelas centenas de pessoas ali presentes, antes de um curto, mas sentido, momento de silêncio em homenagem a Diogo Jota e ao seu irmão, André Silva.

Nas últimas horas, vários adeptos criaram, no exterior de Anfield Road, um memorial em honra de Diogo Jota, com cachecóis, camisolas e flores, entre outras recordações.

O Liverpool também criou um mural numa parede exterior do seu estádio, com a imagem do malogrado futebolista e uma das frases que compunha a música que os adeptos lhe dedicavam: «Ohh, is name is Diogo…».

Os irmãos Diogo Jota e André Silva, de 28 e 26 anos, respetivamente, faleceram na madrugada da última quinta-feira, vítimas de um acidente de viação na cidade espanhola de Zamora.