Darwin. Darwin. Darwin.

O tema em Liverpool tem andado muito à volta do avançado uruguaio pelo qual os reds pagaram uma fortuna ao Benfica.

Darwin. Darwin. Darwin.

Os adeptos criticam-no. Os jornalistas criticam. Jurgen Klopp defende-o.

E nesta quarta-feira, na vitórita por 1-0 diante do West Ham, em jogo da 12.ª jornada da Premier League, foi Darwin, Darwin, Darwin. E Alisson, vá.

Com o português Fábio Carvalho no onze, Darwin começou por obrigar Fabianski a uma grande defesa. Logo a seguir, marcou mesmo, de cabeça, após cruzamento perfeito de Tsimikas. E pouco depois ainda rematou ao poste.

Tudo na primeira parte e antes de Alisson aparecer em jogo a salvar novamente o Liverpool. O guarda-redes defendeu um penálti de Bowen em cima do intervalo e agarrou ali os três pontos que permitem ao Liverpool subir ao sétimo lugar.

Darwin foi depois substituído perto da hora de jogo, tal como Fábio Carvalho, e Alisson fez uma enorme defesa já nos últimos minutos que segurou um triunfo muito suado. No final, Anfield voltou a dar uma força que Darwin certamente agradecerá, entoando repetidamente o nome do avançado uruguaio.

Nos outros jogos do início da noite, houve também poucos golos para amostra.

O 1-0 foi o resultado na vitória do Southampton em casa do Bournemouth e o mesmo 1-0 registou-se na receção do Newcastle ao Everton. Já O Brentford e o Chelsea não saíram do 0-0.