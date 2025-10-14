Florian Wirtz foi a contratação mais cara do último mercado de verão, transferindo-se do Leverkusen para o Liverpool a troco de 136 milhões de euros, mas o início de temporada não tem sido fácil para o jovem internacional alemão.

Com apenas uma assistência em dez jogos pela equipa principal dos reds, até ao momento, esta fase não preocupa Jürgen Klopp, que olha para o jogador como um talento que apenas aparece «uma vez em cada século». O ex-treinador do Liverpool assegura os adeptos que o ambiente no clube é perfeito para camuflar as críticas que têm surgido para Wirtz e não tem dúvidas de que, mais cedo ou mais tarde, vai provar o seu valor.

«Não tenho de me preocupar com o Florian Wirtz, as qualidades dele são excecionais. O Wirtz é um talento que só se vê uma vez a cada século e, mais cedo ou mais tarde, vai prová-lo em todos os jogos, como fez no Leverkusen», começou por referir.

«Não há mal nenhum em construir uma "carapaça" um pouco mais grossa. Tem um ambiente estável e o clube é ótimo nestes momentos. Se alguém estiver preocupado com ele, não precisa. Vai ficar tudo bem», acrescentou.