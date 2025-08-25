O Liverpool somou o 18.º jogo consecutivo sem perder contra o Newcastle, depois da vitória desta segunda-feira no St. James' Park, por 3-2.

Os Reds colocaram-se na frente ainda na primeira parte, com Gravencherch a puxar um coelho da cartola e apontar um golaço de fora da área, aos 35 minutos.

E o Newcastle, que tentava procurar o empate, viu-se reduzido a 10 unidades já em tempo de compensação da primeira parte, depois de uma entrada muito dura de Anthony Gordon na perna de Virgil Van Dijk , deixando o capitão do Liverpool com uma marca feia.

Logo a seguir ao intervalo, aos 46 minutos, Ekitiké voltou a ajudar o Liverpool e fez o 2-0.

Porém, e a jogar com menos um, o Newcastle não desistiu e conseguiu mesmo chegar ao empate. De cabeça, Bruno Guimarães reduziu (57m) e William Osula fez o 2-2 (87m).

E numa altura em que era expectável um empate entre ambas as equipas, apareceu um jovem de 16 anos, Rio Ngumoha, que deu a vitória ao Liverpool, ao finalizar uma excelente jogada coletiva.

O extremo inglês, que tinha entrado quatro minutos antes, nunca tinha jogado na Premier League. Na temporada passada foi titular numa partida da Taça de Inglaterra, frente ao Accrington Stanley.

O Newcastle ainda tentou resgatar um ponto, no final dos 11 minutos de compensação, mas nem com o guarda-redes Nick Pope na área adversária conseguiu.

Com este resultado, o Liverpool está em terceiro lugar, com os mesmos seis pontos que o Tottenham e Arsenal. O Newcastle ainda não conseguiu vencer e está em 15.º, com apenas um.