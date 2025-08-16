Inglaterra
Inglaterra: homem detido por insultos racistas a Semenyo
Episódio aconteceu durante o Liverpool-Bournemouth, desta sexta-feira, e o indivíduo acabou por ser expulso do recinto
Um homem de 47 anos foi detido, este sábado, após proferir insultos racistas a Antoine Semenyo.
O episódio aconteceu durante o jogo entre Liverpool e Bournemouth, ainda antes da meia-hora de jogo. As autoridades acabaram por expulsar o indivíduo do estádio e incorre agora numa «infração à ordem pública». De acordo com a polícia local, o homem foi levado para uma esquadra para ser interrogado.
«A polícia de Merseyside não tolera qualquer tipo de crime de ódio. Levamos episódios deste tipo muito a sério e procuramos de forma séria que os responsáveis sejam impedidos de frequentar recintos desportivos. Não há lugar para o racismo no futebol», afirmou Kev Chatterton, inspetor-chefe da polícia.
Assista aqui ao momento com Semenyo:
