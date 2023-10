O Liverpool bateu o rival Everton (2-0), em encontro referente à 9.ª jornada da Premier League.

Diogo Jota foi titular no dérbi de Merseyside, enquanto Beto (61m) e Chermiti (88m) saíram do banco da formação visitante.

João Virgínia foi suplente não utilizado nos Toffees.

À entrada para o último quarto de hora, com o Everton reduzido a dez elementos - Ashley Young foi expulso por acumulação de amarelos ainda na primeira parte (37m) -, Mohamed Salah beneficiou de um castigo máximo para inaugurar a contagem.

Já em período de compensação, a passe de Darwin Núñez, Salah bisou e fixou o resultado final

Os reds ascendem provisoriamente à liderança, em igualdade pontual com Tottenham e Arsenal, duas equipas com um jogo a menos, enquanto os Toffees estão no 16.º lugar.