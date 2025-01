O Nottingham Forest é a grande sensação a temporada em Inglaterra e o treinador do Liverpool, Arne Slot, considerou até que a equipa de Nuno Espírito Santo está na luta pelo título.

«Eu disse sempre que podemos avaliar melhor a tabela a meio da temporada. O Forest está lá connosco, com Arsenal, Chelsea, Manchester City e os outros. Estão a competir connosco», começou por dizer o técnico neerlandês, na antevisão ao jogo em casa do Forest.

A equipa orientada por Nuno Espírito Santo é terceira classificada da liga inglesa, com 40 pontos, os mesmos do Arsenal, que é segundo, enquanto o Liverpool lidera a tabela com 46.

«Se olharmos para a forma como eles jogam e os seus resultados, então é merecido serem tratados assim. Será um desafio muito difícil para nós conseguirmos um [bom] resultado», frisou.

Na primeira volta, o Forest surpreendeu em Anfield e venceu por 1-0, naquela que foi a única derrota do Liverpool no campeonato esta temporada.

«Eles já mostraram o quão bons são como equipa. O Liverpool perder um jogo em casa é algo que não se espera. Perder naquele dia foi difícil de suportar. Agora, se olharmos para trás e virmos onde eles estão no campeonato, não é um resultado tão chocante como parecia naquela altura», lembrou.

«Eles têm uma equipa trabalhadora sem bola e também conseguem segurá-la. Chris Wood é um bom exemplo disso. Eles têm marcado e ameaçado muito nos contra-ataques, mas também têm qualidade quando querem jogar com a bola. O Nuno fez um excelente trabalho ao implementar um estilo de jogo adequado aos jogadores», observou.

Slot fechou a conferência de imprensa com elogios a Diogo Jota, que já está em plena condição física.

«Viram a forma como gerimos os seus minutos. Agora ele está pronto para jogar 90. É bom tê-lo disponível, espero que continue assim. Ele é um trabalhador. Tenta tornar-se um jogador melhor a cada dia», afirmou.

«É um jogador que é bom nas duas vertentes. É uma ameaça no ataque e trabalha muito», concluiu.

O Liverpool joga em casa do Nottingham Forest esta terça-feira, numa partida agendada para as 20h00.