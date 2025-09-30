Jurgen Klopp garante que não sente «falta de nada», em relação ao futebol, e que está apenas focado em «aproveitar a vida», longe dos bancos de suplentes.

Em entrevista ao The Athletic, o atual diretor geral de futebol da Red Bull mostra-se feliz com o desempenho do Liverpool, treinado por Arne Slot, ainda que não assista a todos os jogos do seu anterior clube.

«Fiquei muito feliz com o desempenho do Liverpool e vi alguns jogos. Mas não como se penssasse: "Ah, é sábado". Não sabia a que horas os jogos começavam, só queria estar fora de casa, a praticar desporto ou a passar tempo com os meus netos. Queremos aproveitar a vida», começa por referir.

«É assim que penso. Mas nunca se sabe. Tenho 58 anos, se voltar a treinar aos 65, todos vão dizer: "Disseste que nunca mais o farias". Peço desculpa, mas era o que pensava a 100 por cento na altura. Não sinto falta de nada. Isso é o que sinto neste momento», acrescenta.

Recorde-se que Jurgen Klopp deixou o comando técnico do Liverpool no fim da temporada de 2023/24, após nove anos de ligação e nove títulos conquistados, com destaque para uma Liga dos Campeões e uma Liga Inglesa.