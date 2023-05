Jurgen Klopp reagiu ao pesado castigo da Federação Inglesa de Futebol (FA) por críticas à arbitragem.

O treinador do Liverpool foi suspenso por dois jogos - um deles com pena suspensa - e multado em 75 mil libras (cerca de 86 mil euros), por críticas à arbitragem após o jogo com o Tottenham, a 30 de abril.

Agora, na antevisão da receção ao Aston Villa, Klopp reagiu à punição.

«Gostaria de saber para onde vai o dinheiro, porque se for por uma boa causa, ficarei feliz em pagá-lo, mas se a Federação ficar com ele, teremos que conversar novamente», afirmou Klopp.

Recorde-se que a FA castigou Klopp após criticas ao árbitro Paul Tierney.

«Temos a nossa história com Tierney, não sei o que ele tem contra nós, ele disse que não havia problema, mas isso não pode ser verdade. Não percebo como é que ele olha para mim. A minha comemoração foi desnecessária, mas o que ele me disse quando me deu o cartão amarelo não está certo», afirmou então à Sky Sports.

Na conferência de imprensa, o técnico do Liverpool aproveitou para assinalar a despedida de James Milner, Roberto Firmino, Naby Keita e Alex Oxlade-Chamberlain, cuja saída no final da época já foi anunciada pelo clube.

«Dizemos adeus a quatro lendas do Liverpool», afirmou o técnico alemão.