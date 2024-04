Jurgen Klopp falou, esta sexta-feira, sobre Arne Slot, o possível sucessor no comando técnico do Liverpool.

Na antevisão ao jogo com o West Ham, Klopp deixou rasgados elogios ao treinador neerlandês e admitiu que pode ser uma boa solução para o clube, não só para o presente, mas também para o futuro.

«Gosto muito do que tenho visto sobre ele, o futebol que implementou no Feyenoord e pelo que ouvi é um bom treinador e uma boa pessoa. Acho que pode ser muito importante para o futuro do clube se ele for a solução. Fico mais do que feliz, parece-me muito bem», explicou.

Recordar que Arne Slot confirmou que Liverpool e Feyenoord estão em negociações para uma eventual transferência e admitiu que orientar os «reds» seria o confirmar de um sonho.