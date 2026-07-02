No dia que marca um ano da morte de Diogo Jota e do irmão André Silva, o Liverpool anunciou a construção de um memorial para ambos, junto a Anfield.

Através das redes sociais, os reds partilharam imagens da estátua erguida junto ao recinto, com os nomes dos antigos jogadores e uma pequena dedicatória.

«A arte contempla não apenas a ligação entre ambos, mas expressa o amor e admiração nutrida por família, colegas de equipa e adeptos».