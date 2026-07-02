Inglaterra
Há 35 min
Liverpool apresenta memorial para Diogo Jota e André Silva
Esta sexta-feira, 3 de julho, marca um ano do falecimento do antigo jogador dos «reds» e do irmão, André Silva
DIM
Esta sexta-feira, 3 de julho, marca um ano do falecimento do antigo jogador dos «reds» e do irmão, André Silva
DIM
No dia que marca um ano da morte de Diogo Jota e do irmão André Silva, o Liverpool anunciou a construção de um memorial para ambos, junto a Anfield.
Através das redes sociais, os reds partilharam imagens da estátua erguida junto ao recinto, com os nomes dos antigos jogadores e uma pequena dedicatória.
«A arte contempla não apenas a ligação entre ambos, mas expressa o amor e admiração nutrida por família, colegas de equipa e adeptos».
We have installed a permanent memorial at Anfield in tribute to Diogo Jota and his brother André Silva, on the eve of the first anniversary of their tragic passing ❤️— Liverpool FC (@LFC) July 2, 2026
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