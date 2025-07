O Liverpool prepara-se para realizar o primeiro encontro depois do acidente que vitimou Diogo Jota e André Silva, diante do Preston North End, este domingo.

Além de ser transmitido em sinal aberto para todo o Reino Unido, o particular de pré-temporada terá também a transmissão da SportTV, a partir das 15h. Antes do encontro está prevista uma homenagem do Preston North End, sendo que o tributo do Liverpool ao antigo internacional português ainda está a ser decidido com a família do jogador.

Através de um comunicado, os «reds» explicam ainda que será cumprido um minuto de silêncio em memória dos dois irmãos e as duas equipas vão usar braçadeiras pretas durante o encontro, que se realiza em Deepdale, no reduto do Preston.