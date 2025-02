Depois de perder na primeira mão, o Liverpool goleou o Tottenham, por 4-0 (4-1 no agregado), e está na final da Taça da Liga inglesa.

Com vantagem de um golo no agregado, o Tottenham entrou com o pé esquerdo em Anfield e aos 34 minutos viu o Liverpool empatar a eliminatória através de Gakpo, assistido por Salah.

Na segunda parte, aos 51 minutos, o Liverpool assumiu vantagem na eliminatória depois de Salah ser feliz na cobrança de uma grande penalidade. Szoboszlai (75m) e Virgil van Dijk (80m) selaram o resultado e colocaram os Reds na final.

O português Diogo Jota, que esteve lesionado, voltou à competição e foi lançado por Arne Slot aos 72 minutos para o lugar do ex-Benfica Darwin Núñez.

De recordar que o Liverpool venceu a Taça da Liga inglesa na temporada. Agora, vai tentar revalidar o troféu frente ao Newcastle.