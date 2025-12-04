No dia em que completaria 29 anos, Diogo Jota não foi esquecido pelo Liverpool, que recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem de lembrança do internacional português, que faleceu há pouco mais de cinco meses, num acidente de carro.

Através das redes sociais, os reds deixaram uma mensagem de força à mulher, filhos e família de Diogo Jota, assim como do irmão, André Silva.

«Hoje, como todos os dias, recordamos o Diogo Jota naquele que seria o 29.º aniversário. Os nossos pensamentos continuam com a sua mulher Rute, os filhos, pais e toda a família e amigos, assim como os do seu irmão, André. Para sempre nos nossos corações, para sempre o nosso número 20», pode ler-se.