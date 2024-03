Mohamed Salah regressou, esta quarta-feira, aos treinos do Liverpool, na véspera do embate dos «reds» diante do Sparta Praga, a contar para os oitavos-de-final da Liga Europa.

O internacional egípcio participou na vitória do Liverpool sobre o Brentford, por 4-1, mas acabou por ficar de fora nos quatro jogos seguintes, devido ao agravar da lesão sofrida no CAN.

A condição física do atleta levou o Liverpool a pedir à Federação Egípcia para não convocar o camisola 11 para o particular diante da Nova Zelândia, durante o mês de março, como escreve o «The Athletic». No entanto, o pedido pode ser negado, caso o jogador atue pelos «reds» antes da paragem para as seleções.

Ainda assim, Salah deve mesmo viajar com a restante comitiva até à capital da Chéquia, dias antes do embate com o Manchester City, importante para as contas do título, em Inglaterra.