O mercado de transferências está ao rubro e esta quinta-feira fica marcada pelas declarações de Luis Díaz, que admite estar em contacto com outros clubes, para uma possível saída do Liverpool.

Na antevisão ao jogo entre Colômbia e Peru, o avançado confessou estar «muito feliz» no clube que representa, mas não descartou uma transferência, se esse for o melhor passo para a carreira. Luis Díaz tem contrato com o Liverpool até junho de 2027 e recorde-se que foi contratado ao FC Porto em janeiro de 2022.

«Estou muito feliz no Liverpool, sempre disse isso. O clube tratou-me muito bem desde o primeiro dia. Estamos em contacto com o Liverpool porque estamos em conversações com outros clubes. O mercado de transferências está aberto e tudo isto é normal, estamos a analisar o que é melhor para nós. Se o Liverpool me oferecer uma renovação ou se tiver de cumprir os dois anos que me restam no contrato ficarei feliz», afirmou.

Assista aqui às declarações de Luis Díaz: