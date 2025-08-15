Inglaterra
Há 1h e 2min
OFICIAL: Liverpool contrata jovem central ao Parma
Mudança de Giovanni Leoni para Inglaterra dependente de uma licença de trabalho
DIM
Mudança de Giovanni Leoni para Inglaterra dependente de uma licença de trabalho
DIM
O Liverpool anunciou, esta sexta-feira, a contratação de Giovanni Leoni ao Parma.
Através das redes sociais, os «reds» confirmaram a chegada do jovem central de apenas 18 anos, sendo que a mudança para Inglaterra está ainda pendente de uma licença de trabalho. Leoni passou os habituais exames médicos e assinou um contrato de «longa duração».
«Estou muito feliz por aqui estar. A sensação é ótima e sinto-me honrado por estar num clube como o Liverpool. Quando soube do interesse do Liverpool fiquei espantado», afirmou.
We have completed the signing of defender Giovanni Leoni from Parma, subject to international clearance and a successful work permit application ✍️😄— Liverpool FC (@LFC) August 15, 2025
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS