O Liverpool anunciou, esta sexta-feira, a contratação de Giovanni Leoni ao Parma.

Através das redes sociais, os «reds» confirmaram a chegada do jovem central de apenas 18 anos, sendo que a mudança para Inglaterra está ainda pendente de uma licença de trabalho. Leoni passou os habituais exames médicos e assinou um contrato de «longa duração». 

«Estou muito feliz por aqui estar. A sensação é ótima e sinto-me honrado por estar num clube como o Liverpool. Quando soube do interesse do Liverpool fiquei espantado», afirmou.

