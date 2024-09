Mohamed Salah abordou este domingo o seu futuro e afirmou que este é o último ano ao serviço dos «reds».

Em declarações à Sky Sports, o internacional egípcio garantiu que neste momento não pensa no que vai acontecer no final da temporada, altura em que termina contrato com o Liverpool.

«Como sabem, este é o meu último ano no Liverpool. Tive um verão muito bom, tempo para mim e para estar positivo. Neste momento só quero desfrutar e não falar sobre o meu futuro, sinto que sou livre de jogar futebol e logo vemos o que acontece na próxima temporada», começou por admitir.

«Ainda ninguém no clube falou comigo sobre um novo contrato, então pensei: "Ok, esta vai ser a minha última temporada no clube". É algo que não depende de mim, mas ninguém do clube falou comigo», acrescentou.

No Liverpool desde a época 2017/18, quando se mudou da Roma para o emblema britânico, Salah conquistou, entre outros, uma Liga dos Campeões, uma Liga Inglesa e uma Taça de Inglaterra.