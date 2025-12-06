Estalou o verniz no Liverpool e Mohamed Salah veio a público, sem papas na língua, deixar duras críticas à gestão de Arne Slot e ao facto de não ter sido utilizado como gostaria nos últimos jogos.

Em declarações após o empate a três golos entre os reds e o Leeds, o egípcio disse não estar feliz por o clube não ter cumprido com as «promessas» que fez durante o verão e considerou mesmo que há alguém que «não quer» que fique no clube.

«Fiz muito pelo Liverpool ao longo dos anos e em especial na temporada passada. Agora estou no banco de suplentes e não sei porquê. Parece que o clube me deixou à própria sorte, é assim que me sinto. Acho que está claro que alguém queria que levasse com a culpa toda», começou por referir.

«Tive muitas promessas durante o verão e fiquei no banco em três jogos, por isso não posso dizer que tenham cumprido com o que prometeram. Já disse muitas vezes que tinha uma boa relação com o técnico (Arne Slot), mas de repente deixámos de ter qualquer relação. Não sei porquê, mas parece que alguém não me quer no clube», acrescentou o egípcio.

Recorde-se que o Liverpool ganhou apenas quatro dos últimos 15 jogos e ocupa a oitava posição da Liga Inglesa, já a uns distantes dez pontos do líder (Arsenal). Salah não marca há mais de um mês e leva apenas cinco golos em 19 jogos, esta temporada.