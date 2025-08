Algumas horas após ter derrotado o Ath. Bilbao por 4-1, o Liverpool voltou a entrar em campo, novamente frente aos bascos, e venceu por 3-2, num jogo marcado pela utilização dos habituais titulares em ambas as equipas.

Os reds entraram melhor no encontro e aos 14 minutos já venciam por 1-0, graças ao golo marcado por Mohamed Salah. Ainda assim, as duas equipas regressaram aos balneários com um empate no marcador, depois do remate certeiro de Ohian Sancet.

No segundo tempo, mais do mesmo. Gakpo levantou as bancadas pela primeira vez e o Liverpool colocou-se, de novo, em vantagem, sendo que aos 64 minutos, Sannadi fez mais um golo para os bascos. Só que o neerlandês estava endiabrado e com uma pequena ajuda de Unai Simón, atirou para o fundo da baliza e fechou as contas do encontro.

Até final, Salah ainda desperdiçou uma grande penalidade, com alguma displicência à mistura. Ao rematar para o meio da baliza, no que pareceu ser uma tentativa de «panenka», a bola levantou em demasia e saiu por cima da trave. O resultado não sofreu, por isso, mais alterações e a segunda homenagem do dia a Diogo Jota terminou com novo triunfo dos comandados de Arne Slot.