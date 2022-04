Mo Salah foi eleito o jogador do ano em Inglaterra pela Football Writers Association (FWA), a associação de jornalistas de desporto do Reino Unido.

Em comunicado, a organização informa que o avançado do Liverpool venceu a distinção com 48 por cento dos votos, batendo a concorrência de Kevin De Bruyne (Manchester City) e Declan Rice (West Ham).

Salah sucede ao português Rúben Dias, vencedor na temporada passada, e repete a distinção que já havia conquistado em 2018.

Esta época, refira-se, o internacional egípcio tem 22 golos e 13 assistências em 31 jogos na Premier League.

No futebol feminino, Sam Kerr, avançada do Chelsea, foi eleita a jogadora do ano. A autraliana de 28 anos tem 23 golos em 24 jogos em 2021/22, distribuídos por Premier League, Taça de Inglaterra e Taça da Liga.