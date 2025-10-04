O capitão do Liverpool, Virgil van Dijk, não escondeu a frustração após a derrota por 2-1 frente ao Chelsea, em Stamford Bridge, este sábado. O jogo ficou marcado pelo golo tardio de Estevão, aos 95 minutos, que resultou na terceira derrota consecutiva dos Reds.

Em declarações após o jogo, Van Dijk reconheceu que esta temporada será complicada, em parte devido a fatores externos que influenciam a equipa, deixando implícito que se trata de Diogo Jota.

«Já disse várias vezes que esta temporada será difícil. Não é só por causa do que acontece em campo, mas também pelo que aconteceu fora dele», afirmou.

«Éramos nós que costumávamos ganhar jogos nos últimos segundos. Agora estamos do outro lado. É tão típico», comentou.

O Liverpool, que iniciou a temporada com cinco vitórias consecutivas, que lhe valiam a liderança no campeonato inglês, viu-se agora ultrapassado pelo Arsenal.