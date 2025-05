Alexander-Arnold não escondeu a emoção na despedida do Liverpool, clube que representou nos últimos 20 anos e pelo qual conquistou recentemente mais uma Liga Inglesa.

Após o encontro com o Crystal Palace e durante os festejos de campeão, o internacional inglês mostrou-se inconsolável e teve mesmo de ser auxiliado com um lenço para limpar as lágrimas. Recorde-se que Arnold se prepara para rumar ao Real Madrid, que este domingo oficializou a contratação de Xabi Alonso para o comando técnico.

Assista aqui ao momento: