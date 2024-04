A tarde deste domingo começou com uma surpresa em Anfield, perante a derrota do Liverpool por 1-0, frente ao Crystal Palace.

Depois da pesada derrota por 3-0 diante da Atalanta, na primeira mão dos «quartos» da Liga Europa, na última quinta-feira, os comandados de Jurgen Klopp procuravam não perder terreno na luta pelo título.

Com Diogo Jota no banco de suplentes, os visitantes entraram melhor e precisaram apenas de 14 minutos para gelar o público dos «reds». Enorme passividade na defesa do Liverpool, com Eberechi Eze a surgir sozinho dentro da área e a finalizar para o fundo da baliza.

O golo deixou claramente a equipa afetada e o 2-0 só não surgiu dois minutos depois, porque Robertson vestiu a capa de herói e em cima da linha, tirou o golo que parecia certo de Mateta.

No segundo tempo, o Liverpool carregou à procura de mais uma reviravolta das antigas na Liga Inglesa, mas tudo não passou de uma tentativa.

Foi um "WOW" de "bom golo" ou de "não foi isto que vos ensinei"? 🤭#PremierELEVEN pic.twitter.com/qI7aP9HDvH — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) April 14, 2024

Este resultado deixou os adeptos e o próprio Jurgen Klopp de boca aberta, já que permitiu ao Manchester City distanciar-se na tabela. O Liverpool está agora a dois pontos dos citizens e perde balanço na luta pelo título, em Inglaterra.

.(VÍDEOS: ELEVEN NA DAZN).