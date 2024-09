O Liverpool foi ao terreno do Wolverhampton vencer por 2-1, num jogo a contar para 6.ª jornada da Liga Inglesa.

Com o primeiro lugar na mira, depois do desaire do Man. City, que empatou a um golo com o Newcastle, os «reds» só conseguiram chegar à vantagem no encontro praticamente em cima do intervalo.

A jogar contra a antiga equipa, Diogo Jota trabalhou muito bem do lado esquerdo e tirou um cruzamento de pé esquerdo para o interior da área e de rompante, Konaté finalizou de cabeça, para o fundo da baliza.

Este resultado manteve-se até ao intervalo e a abrir o segundo tempo, o central francês borrou a pintura que tinha realizado no lance do 1-0. Pressionado por Jorgen Strand Larsen, deixou a bola nos pés do avançado norueguês, que dentro da área assistiu o português, Carlos Forbs.

Num lance algo atabalhoado, o esférico sobrou para os pés de Aït-Nouri, que só teve de encostar para o fundo da baliza de Alisson.

Só que num grande momento de forma, Diogo Jota voltou a desbloquear o resultado, a favor dos comandados de Arne Slot.

Num lance cem por cento português, Semedo derrubou o compatriota dentro da área e da marca dos onze metros, Salah aplicou o castigo máximo ao Wolverhampton, fixando assim o resultado em 2-1.

Com este resultado, o Liverpool assumiu a liderança do campeonato, com 15 pontos, mais um do que o Manchester City. Já o Wolverhampton, mantém a série negativa e continua no último lugar, com apenas um ponto somado.