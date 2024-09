Diogo Jota brilhou esta noite em Anfield ao bisar na goleada por 5-1 sobre o West Ham, que coloca o Liverpool nos oitavos de final da Taça da Liga Inglesa.

Os londrinos até se adiantaram no marcador, com um autogolo de Quansah, mas um bis do internacional português (25m e 49m) virou o marcador. Salah (74m) ampliou a vantagem e Gakpo, ao bisar depois dos 90, deu contornos de goleada ao marcador.

5-1 foi também o resultado que apurou o Arsenal para os oitavos. Ethan Nwaneri, que bisou, Declan Rice, Kai Havertz e Raheem Sterling fizeram os golos dos «Gunners» frente ao Bolton, que marcou por Aaron Collins e teve o português Ricardo Santos a assistir do banco.