I-na-cre-di-tá-vel!

Fábio Carvalho chegou ao Liverpool e já decide. O jovem português foi o herói de Anfield, esta noite, ao decidir o Liverpool-Newcastle com um golo aos oito minutos depois dos 90.

O Newcastle até começou a vencer, com um golo do reforço Alexander Isak, aos 38m. Porém, a equipa de Jurgen Klopp reagiu depois o intervalo: primeiro, com um golo de Roberto Firmino, aos 61m. Depois, com o momento épico de Fábio Carvalho, que entrou para o lugar de Alexander-Arnold para levar os adeptos dos «Reds» à loucura.

Com este resultado o Liverpool sobe ao 5.º lugar, com 8 pontos, menos 7 do que o líder Arsenal.

Resultados e classificação

Noutro jogo que se realizou mais tarde, o dérbi londrino em que o West Ham recebeu o Tottenham terminou empatado a uma bola.