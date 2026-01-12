VÍDEO: Liverpool goleia em jogo que Szoboszlai passa de herói a vilão
«Reds» eliminaram o Barnsley na terceira ronda da Taça de Inglaterra
O Liverpool ultrapassou o Barnsley (4-1) e seguiu para a quarta ronda da Taça de Inglaterra. Szoboszlai foi a figura da partida, tanto para o bem como para o mal.
Vindo de uma sequência de três empates seguidos, os «reds» procuravam regressar aos triunfos nesta mudança de competição. Ora, Szoboszlai abriu o caminho relativamente cedo na partida.
O internacional húngaro tirou do meio da rua um coelho da cartola, abrindo as contas do jogo à «lei da bomba» (9m).
Para nós foi um golaço, para o Szoboszlai apenas mais um dia no escritório 🤯#sporttvportugal #TAÇAnaSPORTTV #TaçadeInglaterra #Liverpool #Barnsley pic.twitter.com/PWe71feF7r— sport tv (@sporttvportugal) January 12, 2026
De seguida foi a vez de Jeremie Frimpong brilhar. O neerlandês fez um belo lance individual e atirou para dilatar a vantagem do Liverpool (36m). Ainda no primeiro tempo, Szoboszlai passou de herói... a vilão.
O húngaro teve um erro de principiante e «ofereceu» o golo a Adam Phillips, que agradeceu e relançou a partida ainda antes do intervalo (40m).
O Natal já passou, mas Szoboszlai ainda tinha um presente para dar 😅#sporttvportugal #TAÇAnaSPORTTV #TaçadeInglaterra #Liverpool #Barnsley pic.twitter.com/I9c8Hh4VWI— sport tv (@sporttvportugal) January 12, 2026
O jogo foi sentenciado nos minutos finais. Florian Wirtz, que saltou do banco no segundo tempo, fez o terceiro já nos últimos instantes (84m). As contas do jogo foram fechadas já em tempo de compensação pelos pés do francês Hugo Ekitiké (90+4m).
Com este resultado (4-1), o Liverpool avança na Taça de Inglaterra. O Barnsley, por sua vez, cai na terceira ronda da competição.