O Liverpool ultrapassou o Barnsley (4-1) e seguiu para a quarta ronda da Taça de Inglaterra. Szoboszlai foi a figura da partida, tanto para o bem como para o mal.

Vindo de uma sequência de três empates seguidos, os «reds» procuravam regressar aos triunfos nesta mudança de competição. Ora, Szoboszlai abriu o caminho relativamente cedo na partida.

O internacional húngaro tirou do meio da rua um coelho da cartola, abrindo as contas do jogo à «lei da bomba» (9m).

De seguida foi a vez de Jeremie Frimpong brilhar. O neerlandês fez um belo lance individual e atirou para dilatar a vantagem do Liverpool (36m). Ainda no primeiro tempo, Szoboszlai passou de herói... a vilão.

O húngaro teve um erro de principiante e «ofereceu» o golo a Adam Phillips, que agradeceu e relançou a partida ainda antes do intervalo (40m).

O jogo foi sentenciado nos minutos finais. Florian Wirtz, que saltou do banco no segundo tempo, fez o terceiro já nos últimos instantes (84m). As contas do jogo foram fechadas já em tempo de compensação pelos pés do francês Hugo Ekitiké (90+4m).

Com este resultado (4-1), o Liverpool avança na Taça de Inglaterra. O Barnsley, por sua vez, cai na terceira ronda da competição.