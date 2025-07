O Liverpool partilhou, esta sexta-feira, um vídeo com alguns momentos inéditos de Diogo Jota com os companheiros de equipa.

Através das redes sociais, os «reds» publicaram pequenos excertos do internacional português, divertido e fora dos relvados, com «Diogo» e um coração vermelho na descrição. Recorde-se que Diogo Jota passou cinco temporadas na equipa principal do Liverpool, em que fez 65 golos e 22 assistências em 182 jogos.

Assista aqui ao vídeo partilhado pelo Liverpool: