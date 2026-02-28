O Liverpool recebeu e venceu o West Ham por 5-2, num jogo que marcou o segundo triunfo consecutivo dos reds para a Liga Inglesa e que começou a ser construído no primeiro tempo.

Logo aos cinco minutos, o marcador foi inaugurado graças ao golo de Hugo Ekitiké e depois de uma enorme confusão junto à área dos comandados de Nuno Espírito Santo. Após driblar sobre um defesa, o francês finalizou rasteiro e para o fundo da baliza.

Seguiu-se uma autêntica avalanche ofensiva do Liverpool e que culminou, com alguma naturalidade, com o segundo golo da equipa da casa, apontado por Van Dijk. Na sequência de um pontapé de canto, o central neerlandês foi às alturas desviar a bola para o fundo da baliza e sem hipóteses para o guarda-redes.

Ora, nota para a titularidade de Mateus Fernandes nos londrinos, que chegaram ao intervalo a perder por 3-0 e muito por culpa de Mac Allister (43 minutos), que assinou um belo golo, para ver e rever.

Esta vantagem manteve-se até ao intervalo e o segundo tempo arrancou com a reação do West Ham, mais concretamente pelo capitão Soucek. Um golo que serviu de aviso para o Liverpool, mas não passou disso mesmo. Aos 70 minutos, Gakpo fez o gosto ao pé e Ekitiké fez a segunda assistência no encontro, além do golo que tinha adicionado à conta pessoal.

Sem baixar os braços, os hammers voltaram a introduzir a bola no fundo da baliza de Alisson e num lance semelhante ao protagonizado por Van Dijk. Na sequência de um pontapé de canto, Castellanos surgiu ao segundo poste e cabeceou para o fundo da baliza, devolvendo a esperança aos adeptos visitantes.

Só que tudo se complicou outra vez na reta final do encontro, quando Disasi desviou a bola para a própria baliza e fez com que o Liverpool confirmasse o triunfo por 5-2 na Liga Inglesa.

Desta forma, o Liverpool chega aos 48 pontos do Man. United (menos um jogo) e fica a três do Aston Villa, atual terceiro classificado e que esta jornada perdeu com o Wolverhampton (2-0). Já o West Ham mantém-se em zona de despromoção (25 pontos) e pode ver o Nottingham fugir no 17.º lugar, sendo que está a dois pontos do adversário.