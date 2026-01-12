Inglaterra
VÍDEO: o inacreditável erro de principiante de Szoboszlai
Médio húngaro passou de herói a vilão no jogo entre Liverpool e Barnsley
Dominik Szoboszlai abriu o livro (e o marcador) com categoria no jogo entre o Liverpool e Barnsley, a contar para a terceira ronda da Taça de Inglaterra. Porém, ainda na primeira parte, o húngaro comentou um erro de principiante que relançou o jogo.
Ora veja o erro de Szoboszlai
O Natal já passou, mas Szoboszlai ainda tinha um presente para dar 😅#sporttvportugal #TAÇAnaSPORTTV #TaçadeInglaterra #Liverpool #Barnsley pic.twitter.com/I9c8Hh4VWI— sport tv (@sporttvportugal) January 12, 2026
