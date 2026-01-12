Dominik Szoboszlai abriu o livro (e o marcador) com categoria no jogo entre o Liverpool e Barnsley, a contar para a terceira ronda da Taça de Inglaterra. Porém, ainda na primeira parte, o húngaro comentou um erro de principiante que relançou o jogo.

Ora veja o erro de Szoboszlai

