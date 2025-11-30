Três jogos depois, o Liverpool somou uma vitória para a Liga Inglesa, conseguida frente ao West Ham de Nuno Espírito Santo.

Num encontro dominado praticamente na íntegra pelos reds, a primeira parte não teve história e os remates enquadrados com a baliza surgiram apenas do lado visitante. Assim sendo, foi com alguma naturalidade que a equipa de Arne Slot se colocou em vantagem no marcador e por um estreante (por incrível que pareça).

Desde 4 de maio que Alexander Isak não marcava qualquer golo e acabou mesmo por fazer o primeiro com a camisola do Liverpool, a passe de Gakpo.

Assista aqui à estreia a marcar de Isak:

As coisas ficaram ainda mais fáceis para o Liverpool aos 84 minutos, devido a uma infantilidade de Lucas Paquetá. O internacional brasileiro viu o cartão amarelo por protestos e de seguida foi expulso, por ter protestado precisamente o primeiro cartão que recebeu do árbitro.

Em superioridade numérica, os comandados de Arne Slot dobraram a vantagem no período de compensação da segunda parte, por intermédio de Gakpo. O triunfo permite ao Liverpool atingir os 21 pontos e apanhar o Man. United na classificação, ficando agora no oitavo lugar.

Nos outros jogos desta tarde, o Brighton deslocou-se até ao reduto do Nottingham e venceu por 2-0, graças aos colos de Maxim de Cuyper (45+1 minutos) e Tzimas (88 minutos).

Já o Aston Villa recebeu e venceu o Wolverhampton por 1-0, tendo o único golo do encontro sido apontado por Kamara (67 minutos). Esta foi a 11.ª derrota da época para os wolves na Liga Inglesa, que têm apenas dois pontos e nenhuma vitória até ao momento na prova.