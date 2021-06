A Premier League recuperou esta terça-feira, nas redes sociais, o único golo de Sebastián Coates na competição, ao serviço do Liverpool, em março de 2012.



O atual defesa do Sporting começou no banco mas entrou ainda na primeira parte. Ao minuto 54, foi à área contrária e marcou um golaço, inaugurando o marcador no reduto do Queens Park Rangers.



Dirk Kuyt ampliou a vantagem do Liverpool mas a equipa da casa, com Adel Taarabt no onze, fez uma extraordinária reviravolta e venceu por 3-2. O jogador do Benfica, aliás, fez a assistência para o primeiro golo do QPR.



Refira-se que Sebastián Coates ainda marcou outro golo pelo Liverpool, na época seguinte, mas para a Liga Europa.