Boas notícias para Gyökeres. O Liverpool perdeu por 3-2 na visita ao reduto do Brighton, Salah não conseguiu colocar o nome na lista de marcadores... e oportunidades não lhe faltaram.

Os visitantes até entraram melhor no encontro e colocaram-se em vantagem logo aos nove minutos, graças ao golo apontado por Elliott, após passe de Bradley. Num jogo muito dividido, os «seagulls» restabeleceram a igualdade no marcador à passagem da meia-hora de jogo e por intermédio de Ayari.

Só que até ao intervalo, os campeões ingleses passaram de novo para a frente do resultado e com um belo golo de Szoboszlai, que aproveitou a desatenção do guarda-redes para colocar a bola no fundo da baliza.

Veja aqui o golaço de Szoboszlai:

Este resultado manteve-se até ao intervalo e o segundo tempo podia ter arrancado com o golo de Salah, mas nem o egípcio deve ter percebido como desperdiçou a oportunidade. Após cruzamento para o coração da área, o camisola 11 rematou ao lado do alvo, quando tudo parecia certo para dar em golo.

Assista aqui ao falhanço de Salah:

Ora, não marcou o Liverpool e aproveitou o Brighton para carimbar uma bela cambalhota no marcador. Mitoma devolveu a esperança aos adeptos aos 69 minutos e já dentro dos últimos dez foi a vez de Hinshelwood responder da melhor forma a um cruzamento e finalizar para o 3-2.

Este resultado permite ao Brighton manter a oitava posição da Liga Inglesa, de forma isolada, com três pontos de vantagem para o Brentford.