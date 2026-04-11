Marco Silva perdeu, em Anfiled, frente ao Liverpool (2-0) para a 32.ª jornada da Liga inglesa. Mohamed Salah, egípcio dos reds, voltou aos golos na Premier mais de um mês depois.

O técnico português vinha de uma vitória na receção ao Burnley (3-1). O Liverpool, por sua vez, vinha de uma derrota com o PSG para a Champions.

Os dois golos do triunfo surgiram na primeira parte. O primeiro chegou pela arte do jovem avançado dos reds. Rio Ngumoha, de apenas 17 anos, recebeu pelo lado esquerdo, dançou à frente ao adversário e atirou colocado para o poste mais distante. Obra de arte para abrir o marcador.

Inspirados com o golo do ‘miúdo’, o Liverpool dilatou a vantagem pouco depois. Desta vez, foi o ‘veterano’. Rio novamente na origem da jogada. A bola sobra para Salah que – à sua maneira – atirou de primeira para o segundo da formação da casa. Não marcava desde o dia 3 de março para a Premier.

Logo ao intervalo, Marco Silva operou duas substituições. Porém, até final, não houve mesmo mais mexidas no marcador.

Com este triunfo (2-0), o Liverpool volta a vencer depois de três derrotas consecutivas. Na Premier League, os reds não venciam desde o dia 28 de fevereiro, frente ao West Ham.

A formação de Arne Slot mantém-se na quinta posição com 52 pontos. O Fulham, de Marco Silva, é 11.º com 44 pontos.

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