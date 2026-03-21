Poucos dias após ter carimbado a passagem aos «quartos» da Liga dos Campeões, o Liverpool somou o terceiro jogo consecutivo sem vencer para a Liga Inglesa, desta feita com uma derrota na visita ao reduto do Brighton (2-1).

As coisas não começaram de feição para os comandados de Arne Slot, que aos 14 minutos já perdiam por 1-0, graças ao golo do inevitável Danny Welbeck. O internacional inglês respondeu da melhor forma ao cabeceamento de Goméz para o segundo poste e só teve de encostar para o golo.

Ainda assim, o ascendente dos reds fez com que chegassem ao empate pouco depois, por intermédio de Kerkez. Este empate manteve-se até ao intervalo e voltou a sofrer alterações logo nos minutos iniciais do segundo tempo, através de Welbeck.

O «bis» do avançado foi em muito semelhante ao golo do 1-0, já que voltou a surgir de forma perfeita no segundo poste para fazer o segundo. Hinshelwood não foi egoísta e deu para o lado, dentro da área, apenas para o toque subtil que terminou no fundo da baliza.

Este lance acabou por mudar o rumo do jogo por completo, já que o Liverpool perdeu a vertente ofensiva e o Brighton dominou em termos de oportunidades claras de golo.

Sem mudanças no resultado, os visitantes mantêm os 49 pontos com que entraram para a 31.ª jornada da Liga Inglesa e podem cair para fora dos lugares de acesso às competições europeias, em caso de vitória do Chelsea. O Brighton sobe (à condição) ao oitavo lugar, com três triunfos nos últimos quatro jogos.